Un uomo arrestato a Dubai potrebbe essere collegato all’attacco contro il generale russo. Secondo le autorità, si tratta di Lyubomir, che avrebbe lavorato per l’Ucraina e sarebbe stato a Mosca per incontri con gli 007 di Kiev. La vicenda si aggiunge a una serie di tensioni tra Mosca e Kiev, con l’Ucraina che continua a colpire la Russia con attacchi massicci. I dettagli sull’arresto sono ancora confusi, ma l’intelligence russa sembra aver identificato un possibile colpevole nel tentativo di destabilizzare le operazioni militari

Roma – Per l’Ucrain a è stata l’ennesima notte di attacchi massicci. «Ieri notte la Russia ha lanciato un altro massiccio attacco contro l’Ucraina: oltre 400 droni e quasi 40 missili di vario tipo. La produzione di queste armi sarebbe impossibile senza componenti critici stranieri, che i russi continuano a ricevere aggirando le sanzioni» ha spiegato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, mentre auspica che il prossimo round negoziale stabilisca almeno le condizioni sullo scambio dei prigionieri militari da entrambe le parti. epa12715317 A handout picture made available by the press service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces shows a resident at the site of Russian shelling of a residential area in the city of Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine, 08 February 2026 amid the ongoing Russian invasion. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è il presunto attentatore del generale russo arrestato a Dubai: “Lyubomir al soldo dell’Ucraina, a Mosca per gli 007 di Kiev”

Approfondimenti su Russia Ucraina

La Russia ha arrestato Lyubomir Korba, sospettato di aver partecipato all’attentato contro il generale Vladimir Alekseyev, uno dei responsabili dei servizi segreti di Mosca.

La polizia ha arrestato ieri Lyubomir Korba, il sospettato dell’attentato al generale Alekseyev.

Ultime notizie su Russia Ucraina

