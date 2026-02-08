Chi è Giovanni Franzoni | alcune curiosità del nuovo re della velocità

Giovanni Franzoni è diventato il nuovo re della velocità nello sci. Nato a Brescia, ha iniziato a sciare sulle acque del Garda prima di approdare alle competizioni olimpiche, dove ha conquistato un argento. Ora, il suo nome spinge in alto le speranze dello sci italiano, e tutti si chiedono come abbia fatto a raggiungere questi risultati così rapidamente.

Dalle acque del Garda all’argento olimpico, ecco chi è il talento bresciano che sta riscrivendo la storia dello sci azzurro. Dalle acque del Garda all’argento olimpico, ecco chi è il talento bresciano che sta riscrivendo la storia dello sci azzurro Il panorama dello sci alpino internazionale ha trovato un nuovo protagonista assoluto che parla bresciano e corre più veloce del vento sulle piste ghiacciate. Giovanni Franzoni incarna una storia fatta di resistenza, legami indissolubili e una determinazione che affonda le radici lontano dalle vette. La sua recente scalata culminata con lo storico argento olimpico in discesa libera racconta di un atleta metodico capace di trasformare ogni ostacolo in una spinta verso il traguardo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Approfondimenti su Giovanni Franzoni

Giovanni Franzoni si fa largo tra i grandi della velocità.

Giovanni Franzoni si conferma uno dei protagonisti della velocità nello sci alpino.

Giovanni Franzoni, chi è la nuova stella dello sci azzurro: l’infortunio, la rinascita e la caccia all’oro nel segno dell’amico FranzosoDue vittorie storiche in due settimane e la dedica all'amico scomparso Matteo Franzoso: l'ascesa di Giovanni Franzoni, nuovo simbolo dello sci azzurro ... ilfattoquotidiano.it

Chi sono Giovanni Franzoni e Dominik Paris: doppio podio azzurro nella discesa libera, le prime medaglie italiane a Milano-Cortina 2026Il 24enne bresciano d’argento e il veterano altoatesino di bronzo: carriere, record e curiosità dei due protagonisti del giorno ... affaritaliani.it

19.12.2025 - 1° podio in Coppa del Mondo 16.01.2026 - 1° vittoria in Coppa del Mondo 24.01.2026 - 2a vittoria in Coppa del Mondo 07.02.2026 - 1a medaglia olimpica 50 giorni da sogno per Giovanni Franzoni, che momento sta vivendo facebook

Alle Olimpiadi Giovanni Franzoni ha vinto la medaglia d’argento nella discesa libera maschile, Dominik Paris quella di bronzo x.com