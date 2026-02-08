Claudio Rego e Donatella Rettore sono insieme da molti anni. Si sono sposati nel 2005, ma la loro storia d’amore inizia alla fine degli anni Settanta, quando hanno iniziato a lavorare insieme. Lui è il marito della cantante e spesso racconta che le loro discussioni finiscono sempre in risate. La coppia mantiene un rapporto solido, fatto di complicità e sincerità, anche dopo tanti anni di vita condivisa.

Claudio Rego è il marito di Donatella Rettore: convolati a nozze nel 2005, i due sono uniti da una storia d’amore iniziata sul finire degli anni Settanta, quando iniziava il loro sodalizio artistico. Oggi la voce di Lamette sarà oggi ospite di Da Noi.A Ruota Libera, in onda a partire dalle 17:15 su Raiuno. Nella prima parte della carriera, caratterizzati dalle due presenze al Festival di Sanremo, con Capelli Sciolti e Carmela, l’interprete apre gli anni Ottanta con una nuova era musicale, segnata dal glam, punk e ska e delle super hit come Kobra e Splendido Splendente. Dietro a questa rinascita e cambiamento c’è un incontro, quello con Claudio Rego avvenuto in studio di registrazione nel 1977, quando non è scattata la scintilla come la stessa artista aveva raccontato al Corriere Della Sera: “Ci stavamo antipatici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Claudio Rego, il marito di Donatella Rettore: “Le nostre discussioni finiscono in risate”

Approfondimenti su Donatella Rettore

Teresita e Sergio sono i genitori di Donatella Rettore, artista originaria di Castelfranco Veneto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Donatella Rettore

Chi è Claudio Rego, il marito di Donatella Rettore?/ Insieme da 50 anni: Condividiamo tuttoChi è Claudio Rego, il marito di Donatella Rettore? Musicista e compositore, è al suo fianco nella vita come nel lavoro ... ilsussidiario.net

Donatella Rettore ospite a Verissimo, «Artista simbolo da sempre di libertà e ribellione».Racconta il suo percorso... Donatella Rettore ha conosciuto in un locale Claudio Filacchioni, musicista che si esibisce con il nome d'arte di Claudio Rego: tra i due inizia u facebook