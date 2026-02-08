Andrea Pucci torna a far parlare di sé. Questa volta è finito al centro di polemiche dopo alcune dichiarazioni e comportamenti che hanno acceso il dibattito sui social e tra il pubblico. Il comico milanese, già noto per le sue battute e le gaffe, si trova di nuovo sotto i riflettori, e questa volta non sono solo le sue performance a essere sotto osservazione.

Milano, 8 febbraio 2026 - Andrea Pucci di nuovo al centro delle polemiche. Di nuovo, perché non è di certo la prima volta in cui il comico milanese fa discutere. Questa volta al centro della scena è finito due volte nel giro di pochissimi giorni: prima per la sua nomina a co-conduttore della terza serata del Festival di Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti e Laura Pausini e poi per la decisione di fare un passo indietro e rifiutare questo incarico. Chi è Andrea Pucci. Nato a Milano il 23 agosto 1965, Andrea Baccan, vero nome all'anagrafe, è diventato famoso al grande pubblico nel primi anni Duemila partecipando a programmi come 'Colorado', ma il suo iter televisivo ha preso le mosse da quella fucina di volti nazionalpopolari che è stato il contenitore 'La sai l'ultima?' nel 1993-1994.

Chi è Andrea Pucci: come è diventato famoso e le gaffe

Il Festival di Sanremo torna sotto i riflettori dopo l’annuncio di Carlo Conti: Andrea Pucci sarà uno dei co-conduttori.

Andrea Pucci, il comico milanese famoso per il suo umorismo, ha 58 anni e una carriera che parte da un passato diverso.

Chi è il comico Andrea Pucci, le battute e i tormentoni della discordia: dalle donne a Tommaso Zorzi e Elly SchleinIl «matrimonio» tra Andrea Pucci e il Festival di Sanremo 2026 si spezza prima ancora di iniziare. Quella che doveva essere una co-conduzione evento accanto a Carlo Conti e ... ilmattino.it

Chi è Andrea Pucci, l'ex tabaccaio e gioielliere diventato comicoClasse 1965, al secolo Andrea Baccan, ha cominciato come animatore turistico nei villaggi Valtur ... corriere.it

Io sto con Andrea Pucci. Evviva la libertà di pensiero, di parola e di sorriso. facebook

"Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui". Scrive la premier Giorgia Meloni in un post in difesa di Andrea Pucci, dopo la decisione di rinu x.com