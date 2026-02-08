Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove | tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Stasera Fabio Fazio torna in tv su Nove con una nuova puntata. Offre un mix di ospiti tra cinema, serie tv e attualità. Tra i nomi più attesi ci sono Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni e i protagonisti della serie Motorvalley. La puntata promette di essere ricca di spunti interessanti.

Fabio Fazio torna sul NOVE con una puntata ricca di ospiti tra cinema, serie tv e attualità: da Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni ai protagonisti della nuova serie Motorvalley. Torna l'appuntamento della domenica sera con Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio. Questa sera, 8 febbraio 2026, a partire dalle 19:30 sul NOVE (e in streaming su discovery+), il programma propone una puntata ricca di ospiti protagonisti della nuova stagione televisiva e cinematografica italiana. Le serie tv protagoniste: da Portobello a Motorvalley La puntata di questa sera inizierà con Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, rispettivamente regista e protagonista di Portobello, la nuova serie HBO Original che racconta la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

