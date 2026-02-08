Cesena la forza nei talenti cresciuti in casa E stavolta pure la porta è rimasta inviolata

Il Cesena conferma la sua forza e si prende un’altra vittoria in casa. Ieri pomeriggio, i ragazzi di mister Bisoli hanno mantenuto la porta inviolata e rafforzato la quinta posizione in classifica. La crisi del Modena, sconfitto in casa dalla Sampdoria, ha aiutato i romagnoli a consolidare il loro buon momento. La squadra ha dimostrato compattezza e determinazione, mantenendo alta la guardia in vista delle prossime sfide.

I risultati di ieri pomeriggio hanno consolidato la quinta posizione in solitaria del Cesena, complice la crisi del Modena, sconfitto in casa con la Sampdoria. Le seste Catanzaro e Juve Stabia sono a due lunghezze mentre il quartetto di testa è ormai troppo distante. Venerdì sera al Manuzzi è mancata la ciliegina sulla torta all’interno della della vittoria sul Pescara. Facendosi parare il rigore da Desplanches, Cristian Shpendi non ha legato il suo nome a una serata che sarebbe stata storica perché costruita da tre ragazzi del vivaio bianconero. Così sono stati solo due (Berti e Francesconi), ma volete mettere che effetto avrebbe fatto parlare di un tris d’assi romagnoli? Invece no, Shpendi non ha sfruttato l’occasione di staccare il timbro numero nove confermando il momento opaco e non favorevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

