Cervinara esclusa dalle provinciali di Avellino | un segno senza precedenti

Questa mattina a Cervinara si è appreso con sorpresa che il Comune non prenderà parte alle elezioni provinciali di Avellino previste per il 15 marzo. È la prima volta in assoluto che il paese resta fuori da questa tornata elettorale, lasciando molti residenti senza rappresentanti diretti in Provincia. La decisione ha sorpreso anche gli osservatori politici della zona.

CERVINARA – Per la prima volta nella sua storia, il comune di Cervinara non parteciperà alle elezioni provinciali di Avellino, in programma il prossimo 15 marzo. A deciderlo è stata la circostanza dello scioglimento anticipato del consiglio comunale, avvenuto a pochi mesi di distanza sia dal voto.

