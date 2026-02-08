Certe ideologie o guru improvvisati minano il rapporto medico-paziente | l’empatia invece è fondamentale

Nei consultori e negli studi medici, alcuni pazienti si sentono più a loro agio quando trovano un medico che ascolta davvero. Sempre più spesso, però, si incontrano figure che, pur volendo aiutare, finiscono per mettere in discussione il rapporto di fiducia tra medico e paziente. La componente umana resta fondamentale, perché l’empatia permette di affrontare meglio le cure e di evitare che ideologie o guru improvvisati compromettano il percorso di salute.

Nei trattamenti medici esiste una componente tecnica e una umana. La parte tecnica si manifesta in protocolli di intervento, in esami standardizzati e in tecniche chirurgiche o mediche ripetitive. La parte umana nella personalizzazione della diagnosi, che il più delle volte è plurima soprattutto negli anziani (comorbidità). Occorre individuare assieme al paziente un percorso terapeutico che risponda al meglio alla complessità della situazione e alle sue scelte e idee sulla vita. In certi casi, tipo effettuare una radiografia, la tecnica predomina, anche se non bisogna mai sottovalutare l'aspetto umano, mentre in altri come una visita ad un anziano con tanti acciacchi da parte del suo medico di famiglia, al contrario, la parte umana prevale.

