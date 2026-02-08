Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi | il portabandiera di Monaco non era Arnaud Alessandria ma uno sconosciuto scelto a caso

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, a sorpresa il portabandiera di Monaco non è stato Arnaud Alessandria come previsto, ma uno sconosciuto scelto all’ultimo momento. La scelta ha fatto discutere, anche perché in tanti si aspettavano una rappresentanza più ufficiale. La Rai ha invece fatto parlare di sé per una telecronaca piena di errori che ha lasciato molti spettatori perplessi. Nonostante tutto, le immagini dall’Italia sono state accolte con entusiasmo all’estero.

Al netto della figuraccia della Rai, protagonista di una telecronaca imbarazzante e costellata di gaffe, la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina a San Siro hanno raccolto commenti ampiamente positivi all'estero. Dopo le esibizioni di artisti italiani e internazionali, è stato il momento della sfilata degli atleti. Delle 92 nazioni partecipanti, 91 avevano designato ufficialmente il proprio portabandiera. L'unica eccezione è stata il Principato di Monaco. Davanti agli occhi del pubblico mondiale ha infatti sfilato un perfetto sconosciuto, scelto apparentemente a caso, e non l'unico atleta monegasco presente ai Giochi invernali del 2026, ovvero lo sciatore alpino Arnaud Alessandria.

