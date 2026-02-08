C’era una volta Buongiorno difensore implacabile

Alessandro Buongiorno si è reso protagonista di una giornata da dimenticare. Durante la partita contro il Genoa, ha commesso due errori gravi in fase di gestione del pallone, che hanno portato i due gol del Napoli. Un momento difficile per il difensore, che ha visto il suo contributo trasformarsi in occasione favorevole per gli avversari.

Alessandro Buongiorno è stato il protagonista in negativo della vittoria del Napoli sul Genoa. Di fatto, i due gol presi dal Napoli sono derivati entrambi da due errori del difensore in fase di scarico o di gestione del pallone da ultimo uomo. Prima il rigore, poi il gol di Colombo per un 2-2 che sarebbe potuto costare caro. Ne parla il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Il Napoli protegga Buongiorno, che l’anno scorso è stato uno dei simboli dello scudetto (Corsport). Si legge così sul quotidiano: “Due errori che alla fine non hanno pesato, ma restano lì, appiccicati alla mente di un calciatore in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - C’era una volta Buongiorno difensore implacabile Approfondimenti su Buongiorno Napoli Buongiorno, i numeri della crisi del difensore che sembrava una colonna del Napoli Il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato 2-2 contro il Verona, evidenziando alcune criticità difensive. Nainggolan sulla Serie A: «La qualità non è come una volta. Ora la Juve ha preso Holm, una volta c’era…» Nainggolan commenta lo stato attuale della Serie A e critica il livello qualitativo del campionato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Buongiorno Napoli Argomenti discussi: MONOGRAFIE | C’era una Volta Sergio Leone – Il regista di una favola chiamata Cinema; C’era una volta il beat italiano: il docufilm arriva in streaming; C’era una volta Re Dollaro; C’era una volta il futuro arriva in podcast. C'era una volta a.... Hollywood, Elizabeth Debicki conferma la fine delle riprese del sequel con Brad PittElizabeth Debicki sarà una delle protagoniste del nuovo film di David Fincher, The Adventures of Cliff Booth, e ospite del recente Sundance Film Festival, l'attrice ha confermato la fine delle riprese ... msn.com C’era una volta il beat italiano: il docufilm di Pierfrancesco Campanella è in streamingLeggi su Sky TG24 l'articolo C’era una volta il beat italiano: il docufilm di Pierfrancesco Campanella è in streaming ... tg24.sky.it Buongiorno sbaglia ancora e questa volta ne approfitta Colombo facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.