Centrosinistra rumor sul nuovo leader al posto di Elly Schlein | uomo di esperienza nelle istituzioni

Dopo settimane di incertezze, il centrosinistra si prepara a una possibile svolta. Circolano voci su un nuovo leader, un uomo con solide esperienze nelle istituzioni, pronto a prendere il comando al posto di Elly Schlein. La situazione resta ancora in fase di definizione, ma le discussioni tra i partiti sono intense e si intensificano le scommesse su chi potrebbe guidare la coalizione alle prossime elezioni.

Chi guiderà il centrosinistra alle prossime elezioni politiche? Fino a pochi giorni fa era una domanda che quasi non sembrava nemmeno doversi porre. Tutti davano per scontato il nome di Elly Schlein, segretaria del Pd e volto più esposto dell’opposizione. Uno scenario lineare, considerato naturale dentro e fuori la coalizione. E invece, nelle ultime ore, qualcosa si sarebbe incrinato. A sparigliare le carte è un’indiscrezione “bomba”, rilanciata da Il Tempo, che parla apertamente di un cambio di scenario ai vertici del centrosinistra. Non si parlerebbe più — almeno nei retroscenisti più insistenti — della segretaria dem come guida automatica della coalizione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Andrea Orlando afferma che il centrosinistra ha già una leader nazionale, Elly Schlein, e indica la direzione per il 2026.

