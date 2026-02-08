A Roma, il presidente della Siust ha commentato la situazione dei centri ustioni nel paese, sottolineando che ci sono ancora molte differenze tra le strutture. Intanto, si parla di un caso recente a Crans Montana, dove sono stati trattati feriti con oltre 35.000 centimetri quadrati di cute da trasferire in Italia per le cure. La situazione resta complessa e richiede interventi più uniformi.

Roma, 8 febbraio 2026 – Trenta-trentacinquemila centimetri quadrati di cute per curare i feriti di Crans Montana. Questo, a fine gennaio, era stato il bilancio di Giovanni Sesana, direttore della Banca dei Tessuti, Terapia Tissutale, Centro di Medicina Iperbarica all’ospedale Niguarda di Milano. Che da subito si è messo a disposizione e ha accolto i ragazzi. Un centro di eccellenza e un grande lavoro. Il recupero, fisico e psicologico: le parole del presidente Siust. L’Italia si è profondamente commossa per la carneficina in Svizzera, 41 morti e 115 feriti. Per loro un percorso lungo e doloroso da affrontare ma quelle parole, chirurgia ricostruttiva, danno il segno della speranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Centri ustioni in Italia, il lavoro che resta da fare. Il presidente Siust: ma ci saranno sempre differenze numeriche

Ustioni gravissime, come si curano. Casa e lavoro i luoghi più pericolosiLa rete dei Centri (tre a livello europeo). Perniciaro (direttore Irccs-Aom di Genova): la complessità del percorso e l’assistenza psicologica. Il lavoro per uniformare le strutture, Crans Montana ha ... quotidiano.net

Viaggio nelle Banche della cute. Il ragazzo con il 93% di ustioni guarito, un’emozione indimenticabileCarlotta Castagnoli, responsabile del centro del Cto a Torino: in Italia sono operative 5 strutture. Un lavoro senza sosta, ma c’è sempre speranza. Dopo tanto tempo, abbiamo ancora alla parete la fot ... quotidiano.net

La rete dei Centri (tre a livello europeo). Perniciaro (direttore Irccs-Aom di Genova): la complessità del percorso e l’assistenza psicologica. Il lavoro per uniformare le strutture, “Crans Montana ha dimostrato quanto siano strategiche” Leggi l'articolo #ustioni facebook

Le parole di Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del Centro ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. #Salute #SaluteOk #TopNewsItalpress x.com