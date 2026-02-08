Centenario siciliano | da Milena alla nuova vita a Como un secolo tra terra e cambiamenti

Salvatore Palumbo, centenario siciliano, spegne oggi cento candeline a Como. Nato in un paesino della provincia di Caltanissetta, ha trascorso quasi tutta la vita tra terreni e tradizioni. Ieri, però, ha festeggiato il traguardo lontano dalla sua terra, circondato da amici e familiari nella città lariana.

Salvatore Palumbo, testimone di un secolo di storia italiana, ha compiuto cento anni ieri, sabato 7 febbraio 2026, a Como, lontano dalla sua amata Milena, un piccolo paese in provincia di Caltanissetta dove ha trascorso quasi tutta la sua vita. Un traguardo che segna non solo un'età eccezionale, ma anche un cambiamento radicale di prospettiva, una nuova fase della sua esistenza che lo vede lontano dalle radici profonde della sua terra natale, accolto dall'affetto di una delle sue figlie. La sua storia, raccontata da una redazione locale, è quella di un uomo legato alla terra, al lavoro duro e alla dignità silenziosa, costretto a una scelta difficile dettata dall'età e dalla necessità di cure che la sua autonomia non poteva più garantire.

