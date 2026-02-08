Cedimenti da nord a sud della città | le mareggiate e il maltempo continuano a colpire

Il lungomare di Torrione continua a subire danni. Le mareggiate e il maltempo persistono da giorni, facendo franare ancora pezzi di strada e creando nuove crepe vicino al “Giardino di Asia”. La zona, già interdetta, ora si trova in condizioni ancora più precarie. La città si prepara a interventi di sistemazione, mentre residenti e passanti cercano di capire quanto possa peggiorare la situazione.

Continua a frantumarsi, il lungomare di Torrione, dopo le mareggiate degli ultimi giorni, nuove crepe nei pressi del "Giardino di Asia", in un'area già interdetta. A preoccupare i residenti, le precarie condizioni del pattinodromo, e lo smottamento registrato all'altezza del Forte La Carnale.

