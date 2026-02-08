Cecchini di Sarajevo il pensionato 80enne indagato | Dirò la verità davanti ai giudici

Domani Giuseppe Vegnaduzzo, pensionato di 80 anni di Savorgnano di San Vito, si presenterà davanti ai giudici per raccontare la sua versione dei fatti. L’uomo, coinvolto nell’indagine sui cosiddetti “cecchini di Sarajevo”, ha deciso di parlare e di dire tutta la verità. La sua testimonianza potrebbe essere decisiva per chiarire alcuni aspetti della vicenda.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Parlerà e dirà la sua verità domani Giuseppe Vegnaduzzo, il pensionato 80enne di Savorgnano di San Vito, finito nell'inchiesta choc sui cecchini di Sarajevo, che intende dimostrare la sua estraneità a quell’orrore. Turisti-cecchini che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell'allora Jugoslavia. Il pensionato è indagato per omicidio volontario continuato e aggravato e nei giorni scorsi gli è stato notificato un invito a comparire per l'interrogatorio, fissato per lunedì a Milano. Dal suo entourage trapela la volontà di chiarire ogni aspetto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Un uomo di 80 anni, originario del Friuli, è stato appena indagato per aver sparato ai civili a Sarajevo.

Un ex camionista di 80 anni, appassionato di caccia e vicino all’estrema destra, è stato indagato a Pordenone per aver partecipato ai cosiddetti

Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo, l'80enne friulano indagato: «Così mi uccidono». Frontiere al setaccioUn grande cancello di ferro battuto chiuso protegge da un paio di giorni il cortile su cui si affaccia la casa di Giuseppe Vegnaduzzo, il pensionato 80enne finito nell'inchiesta choc ... ilgazzettino.it

Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo, il sindaco di San Vito: «Noi, pronti a costituirci parte civile ma speriamo che tutto si risolva»L'auspicio del sindaco di San Vito al Tagliamento Alberto Bernava è che «l'indagine venga archiviata». Ma in un eventuale processo nei confronti di Giuseppe ... ilgazzettino.it

«Certo che parlerà, eccome. Smonterà tutto in poco». La nuora del camionista di Savorgnano, frazione di San Vito al Tagliamento, è sicura. Il pensionato accusato di essere uno dei cecchini italiani a Sarajevo durante la guerra nella ex Jugoslavia, è pronto a facebook

