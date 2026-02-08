C?è posta per te pagelle | il regalo di Giorgia 10 le scuse di Antonino 5 Angelo e Roberta 7 Il Volo in lacrime per Anna Maria e Giuseppe 9

La nuova puntata di C’è posta per te ha portato in studio storie di vita intense e diverse tra loro. Si sono alternati momenti di allegria, tensione e commozione, con Maria De Filippi che ha guidato i protagonisti tra risate e lacrime. Tra regali, scuse e emozioni forti, il pubblico ha assistito a vicende che hanno toccato il cuore.

Momenti di risate, battibecchi e commozione. La nuova puntata di C'è posta per te ha mostrato storie profonde e particolari, con Maria De Filippi che ha accompagnato le vicende di Antonino, il desiderio di Angelo di poter rivedere la sua amata Roberta dopo 60 anni e la forza di Anna Maria e Giuseppe, ancora più uniti dopo la perdita della loro figlia. Due gli ospiti speciali, Giorgia e Il Volo. Le pagelle della serata. Il regalo di Giorgia La puntata si apre con Matteo e Martina, protagonisti di un momento da favola a C'è posta per te, dove l'ingresso di Giorgia scatena applausi e commozione. Lui, operaio in provincia di Macerata, arriva in trasmissione per chiedere la mano della sua compagna, incinta di sette mesi del piccolo Noa, con la cantante al suo fianco: «Non mi sento degna, ma grazie», dice Giorgia prima di abbracciarlo.

