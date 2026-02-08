C’è Posta per Te le pagelle del 7 febbraio | Giorgia ingiocabile 10 basta intrighi di famiglia 5
Non chiamatelo semplicemente programma televisivo: C’è Posta per Te è un’istituzione, una macchina da guerra dello share che non conosce flessioni. Al timone, una Maria De Filippi magistrale, una delle poche a saper tradurre le parole in ascolti record e le liti familiari in lezioni di vita. Tra lacrime e buste giganti, telecomandi puntati per aria e sorprese, la puntata del 7 febbraio ha brillato grazie a una Giorgia in stato di grazia, confermandosi l’appuntamento imperdibile dell’inverno italiano. Ma com’è andata la serata? Ecco il nostro pagellone. Giorgia, icona pop erede di Maria De Filippi, voto: 10. 🔗 Leggi su Dilei.it
