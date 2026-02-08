C’è Posta per te Giorgia regala un viaggio alle Maldive ad una coppia di sposini | Ricordatevi questo momento ricordatevi le basi di ciò che provate

Ieri sera, a sorpresa, Giorgia è entrata nel programma “C’è Posta per Te”. La cantante ha regalato un viaggio alle Maldive a una giovane coppia di sposi, dicendo loro di ricordare sempre quel momento e le emozioni che hanno provato. La puntata ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha seguito con interesse la scena.

C'era anche Giorgia tra li ospiti a sorpresa di "C'è Posta per Te", che ieri sabato 7 febbraio ha totalizzato il 24% di share pari a 3.590.000 spettatori. La cantante è stata chiamata da Matteo intenzionato a sorprendere la compagna Martina, incinta al settimo mese. Il ragazzo ha voluto organizzare una proposta di matrimonio con l'aiuto di Giorgia, che è la cantante preferita della sposina. Matteo fa subito la dichiarazione d'amore alla sua compagna: "Se conosco cos'è l'amore è solo grazie a te: grazie al tuo sorriso, ai tuoi splendidi occhi e a tutte le emozioni che provo ogni giorno standoti accanto".

