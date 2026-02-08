La Cavallino 4 Torri perde una partita che sembrava facile. A Montorio al Vomano, la squadra italiana si fa sorprendere e cade in cinque set contro il Montorio Volley. Dopo aver vinto il secondo e il terzo parziale, la Cavallino si arrende nel quarto, poi perde il tie-break. Una trasferta che si rivela molto più complicata del previsto.

Montorio Volley 3 Cavallino 4 Torri 2 Parziali: 25-17, 14-25, 19-25, 26-24, 15-10 Chi si aspettava che la trasferta a Montorio al Vomano della Cavallino fosse poco più di una formalità si è sbagliato di grosso. La 4 Torri Volley infatti torna dall’Abruzzo con un solo punto in saccoccia e la sensazione di averla combinata grossa. Dopo tre settimane di pausa, la trasferta contro il fanalino del campionato di serie B sembrava ideale per poter riprendere la marcia, invece la squadra di Dall’Olio incappa in una giornata no perdendo 3-2 contro un Montorio Volley che aveva chiuso il girone di andata con un bilancio di una vittoria e 12 sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cavallino 4 Torri, che spreco. Cade in Abruzzo col fanalino

