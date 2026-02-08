Catanzaro-Reggiana 2-0 vittoria ed applausi Aquilani | ‘Avanti così’

Il Catanzaro torna a vincere in casa e conquista tre punti fondamentali contro la Reggiana, battendola 2-0. La squadra di Aquilani scende in campo decisa e mette subito pressione agli avversari. Alla fine, i gol di Caso e Maldonado portano i padroni di casa alla vittoria, che viene accolta con entusiasmo dal pubblico. Dopo un periodo difficile, il Catanzaro dimostra di avere ancora le forze per lottare in questa Serie B.

Il Catanzaro ha ritrovato la vittoria nel campionato di Serie B, superando la Reggiana per 2-0 al termine di una partita combattuta e, a tratti, insidiosa disputata ieri sera, 7 febbraio 2026, allo stadio “Ceravolo”. Un successo che infonde fiducia nell’ambiente giallorosso, sebbene l’allenatore Vincenzo Aquilani abbia sottolineato come ci sia ancora margine di miglioramento e come la trasferta di Pescara rappresenterà un banco di prova impegnativo. La Reggiana, dal canto suo, esce dal campo a testa bassa, sconfitta e contestata dal proprio pubblico, in un momento di evidente difficoltà. La partita si è sbloccata grazie alle prestazioni di alcuni singoli, in particolare Mattia Liberali e il difensore Alessandro D’Alessandro, protagonisti di giocate che hanno fatto la differenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Al termine della vittoria per 1-0 contro l'Avellino, Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, analizza il risultato e le prospettive future.

Il Catanzaro batte la Reggiana 2-0 al Ceravolo e torna a sorridere in campionato.

La Reggiana cade in trasferta, a Catanzaro finisce 2-0Sconfitta per la Reggiana, 2 a 0 in trasferta contro il Catanzaro. Gli emiliani sprecano un'occasione al sesto minuto. Subiscono il primo goal alla mezz'ora, poi cercano di reagire con i due tentativi ... rainews.it

Reggiana per la prima volta in zona play-out: a Catanzaro sconfitta per 2-0Una Reggiana molto positiva nel primo tempo non segna e anzi prende gol al primo tiro (mancino di Liberati); nella ripresa si registra un calo e i calabresi raddoppiano. Ad oggi i playout sarebbero re ... ilrestodelcarlino.it

Le parole di Aquilani, D’Alessandro e Pompetti al termine della vittoria del Catanzaro sulla Reggiana per 2-0 al “Ceravolo”. I giallorossi agguantano il sesto posto e si preparano per la sfida di martedì contro il Pescara. Leggi gli articoli completi (link nelle sto facebook

#Milan, subito problemi per #Cissè: sostituito in Catanzaro-Reggiana per infortunio #SempreMilan x.com