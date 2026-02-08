Castrolibero | Nicoletta Perrotti sfida la successione al sindaco Serra focus su continuità e innovazione

Nicoletta Perrotti si presenta ufficialmente come candidata a sindaco di Castrolibero. La sua candidatura, approvata all’unanimità dal gruppo di maggioranza “Rinascita Civica”, punta a mantenere la continuità amministrativa e a portare nuove idee alla guida del Comune. Ora la sfida è chiara: convincere gli elettori con un mix di stabilità e innovazione.

Nicoletta Perrotti è ufficialmente la candidata a sindaco di Castrolibero per le prossime elezioni comunali, una scelta che segna una continuità amministrativa all’interno del comune calabrese e che è stata ratificata con un consenso unanime dal gruppo consiliare di maggioranza “Rinascita Civica”. La decisione, giunta al termine di una riunione svoltasi domenica scorsa, proietta l’attuale assessora verso un ruolo di leadership in una fase di trasformazione per la comunità, con l’obiettivo di coniugare tradizione e innovazione. Perrotti, che attualmente ricopre importanti deleghe tra cui cultura, lavori pubblici, PNRR, transizione al digitale e personale, rappresenta, secondo quanto emerso dal documento politico approvato dal gruppo, la figura più adatta a garantire la prosecuzione delle politiche e dei progetti che hanno caratterizzato l’amministrazione uscente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Castrolibero si avvicina a un appuntamento elettorale che promette di scuotere la città.

Castrolibero, comunali: sfida Morrone-Perrotti? Corsa tra donneTra aprile e giugno si voterà anche a Castrolibero, rumors insistenti fanno i nomi di due donne: Anna Morrone e Nicoletta Perrotti ... cosenzapost.it

Castrolibero, Nicoletta Perrotti candidata a sindacoLa decisione è stata assunta, all’unanimità, dal gruppo consiliare di maggioranza Rinascita Civica in una riunione tenuta domenica scorsa ... cosenzachannel.it

Finalmente è domenica e torna Domenica sul 12 con una puntata tutta da seguire! In studio parleremo di territorio, sviluppo e politica al femminile con Veronica Stellato, assessore alle Attività Produttive del Comune di Rende e Nicoletta Perrotti, assessore alla facebook