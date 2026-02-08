Cassino MIA 1944 al Senato | i Sentieri della Memoria diventano modello nazionale

A meno di un mese dalla nomina a ambasciatore della scuola dedicata al Generale Nikodem Sulik in Polonia, Giuseppe Valente e l’associazione Cassino MIA 1944 approdano al Senato. La loro iniziativa, che trasforma i Sentieri della Memoria in un modello a livello nazionale, ha attirato l’attenzione dei politici e del pubblico. Ora puntano a portare avanti il ricordo della battaglia di Cassino e a rafforzare il legame tra Italia e Polonia.

A meno di un mese dalla nomina ad Ambasciatore della Scuola intitolata al Generale Nikodem Sulik a D?browa Bia?ostocka, in Polonia, Giuseppe Valente e l'Associazione Cassino MIA 1944 aps approdano al Senato della Repubblica.L'appuntamento è fissato per il 12 febbraio 2026, alle ore 15.00, nella.

