Caso Vlahovic la Juventus trema | tra il rientro post-operatorio e il rischio scacco matto a parametro zero

La Juventus si prepara a riabbracciare Dusan Vlahovic, ma l’atmosfera è tesa. Il giocatore sta tornando dopo l’operazione, ma tra infortuni e dubbi sulla sua forma, il club trema. La società si gioca molto, anche in vista della prossima stagione, e il suo rientro non è affatto certo.

Il conto alla rovescia per il ritorno di Dusan Vlahovic è ufficialmente iniziato, ma il clima che circonda il centravanti serbo è tutt’altro che sereno. Rientrato a Torino per completare la riabilitazione dopo l’intervento chirurgico all’adduttore dello scorso novembre, l’attaccante della Juventus sta lottando contro il tempo per farsi trovare pronto nel momento cruciale della stagione. Tuttavia, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e un dialogo per il rinnovo ormai congelato, l’ombra del mercato sovrasta gli impegni di campo: per il numero 9 bianconero, quelli che restano potrebbero essere gli ultimi mesi all’ombra della Mole, con la prospettiva di un addio a parametro zero che fa tremare le casse della Continassa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Caso Vlahovic, la Juventus trema: tra il rientro post-operatorio e il rischio scacco matto a parametro zero Approfondimenti su Juventus Vlahovic Atalanta-Juventus, scacco matto alle semifinali: Palladino lancia Scamacca, Spalletti risponde con la difesa blindata Questa sera si gioca una partita decisiva in Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Vlahovi? e la Juventus verso l’addio: sarà parametro zero Dušan Vlahovic sembra ormai vicino a lasciare la Juventus al termine della stagione, con l’accordo di addio a parametro zero sempre più probabile. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Juventus Vlahovic Argomenti discussi: Juve, il grande mistero Vlahovic: come lavora, quando torna, dove va; Vlahovic, da oggi il recupero prosegue alla Continassa; Spalletti, ecco l'attaccante per la Juve: novità Vlahovic alla Continassa; Juve, solo Vlahovic: lì davanti non resta che lui. Calamai: La firma di Yildiz lega Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic.Il collega Calamai su Tmw: Il rinnovo del contratto di Yildiz oltre a legare uno dei possibili futuri Palloni d’Oro alla Juve avvicina mister Spalletti a un lungo futuro in ... tuttojuve.com Juventus, Chiellini: Vlahovic? Ecco a che punto è. Vi dico perché non abbiamo preso un attaccanteDichiarazioni Chiellini Vlahovic - Serata molto importante quella di oggi, giovedì 5 febbraio, per la Juventus ... fantamaster.it Retroscena Vlahovic, mai così forte alla Juve! Ma si rischia il caso… facebook #Vlahovic #Inter Le ultimissime sull'affare x.com

