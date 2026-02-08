Caso senza precedenti a Sanremo | Pucci si ritira dopo insulti e minacce

Il comico Andrea Pucci si ritira dalla conduzione della terza serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo aver ricevuto insulti e minacce, ha deciso di lasciare il palco per tutelarsi. È un episodio mai visto prima in questa manifestazione, che ha creato grande scalpore tra pubblico e organizzatori.

Il mondo del Festival di Sanremo 2026 è stato scosso da una decisione senza precedenti: Andrea Pucci ha rinunciato alla co-conduzione della terza serata dopo essere stato travolto da un’ondata di polemiche e minacce. Una situazione che ha messo in difficoltà Carlo Conti e la Rai, sollevando interrogativi sulla scelta iniziale del comico milanese. L’annuncio shock del comico. Andrea Pucci ha comunicato la sua decisione attraverso un lungo messaggio all’Ansa, spiegando le motivazioni che lo hanno portato a questo passo indietro clamoroso. “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!”, ha dichiarato il comico di 61 anni. 🔗 Leggi su Tutto.tv

