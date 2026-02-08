Caso Mercato nuove polemiche | Non si sposta come fosse un arredo

Un nuovo scontro scuote ancora una volta il caso Mercato. Questa volta, le polemiche si accendono sulle modalità di spostamento del mercato, considerato come un semplice arredo urbano. I commercianti e i cittadini che da decenni vivono e lavorano in quella zona chiedono maggiore ascolto e rispetto, ma sembrano ancora una volta ignorati. La questione resta aperta, con le tensioni che aumentano tra chi gestisce lo spostamento e chi subisce le conseguenze.

Un mercato non si sposta come un arredo urbano. E soprattutto senza ascoltare chi, da decenni, quel mercato lo vive ogni settimana. È da qui che parte l'affondo di Paolo Benasciutti, ex presidente di Anva e già presidente provinciale di Confesercenti, che in una lunga lettera interviene sul trasferimento del mercato dal centro, mettendo in fila critiche di merito e di metodo e chiamando in causa direttamente l' amministrazione comunale. "Dopo 40 anni di mercati vissuti ogni settimana tra la gente, faccio fatica a ricordare una scelta amministrativa così poco lungimirante nei confronti del commercio ambulante ", scrive Benasciutti, che definisce il mercato non come "una fila di banchi", ma come "un punto di incontro, un presidio sociale, un servizio per i cittadini e una risorsa economica".

