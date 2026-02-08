Caso Calisti | a trent’anni dal delitto un libro risolleva il mistero e chiede verità per la vittima

La sala dell’Antico Teatro di Benevento ha fatto da sfondo ieri alla presentazione di un libro che riapre il caso di Mara Calisti, uccisa a Todi nel 1993. A trent’anni di distanza, il nuovo volume cerca di fare luce su un delitto ancora avvolto nel mistero, chiedendo verità per la vittima e risposte a chi si chiede cosa sia successo davvero. La serata ha richiamato numerosi presenti, curiosi di scoprire se questa volta si possa andare oltre le piste battute finora.

La Sala dell'Antico Teatro di Palazzo Paolo V a Benevento ha ospitato ieri, 8 febbraio 2026, una presentazione che riapre una ferita mai del tutto rimarginata nella cronaca italiana: il caso di Mara Calisti, assassinata a Todi nel 1993. Il libro "L'Alfabeto del sangue: chi ha ucciso Mara Calisti?", opera di Alvaro Fiorucci, è stato al centro di un incontro che ha visto la partecipazione di esperti legali, scienziati forensi e rappresentanti di associazioni impegnate nella tutela delle vittime e dei loro familiari. L'evento, moderato dal giornalista Gerardo De Ioanni, si è configurato come un nuovo tentativo di fare luce su un delitto che, a quasi trent'anni di distanza, resta avvolto nel mistero e nella frustrazione per una verità ancora lontana.

