Casa dello studente l’appello del Pd | Servono coerenza amministrativa e garanzie fino in fondo

L’apertura della Casa dello Studente di via Gran Sasso a Chieti, prevista per questa estate, ha scatenato un acceso dibattito. Il Partito Democratico chiede maggiore coerenza amministrativa e garanzie concrete per gli studenti universitari. La questione resta al centro delle discussioni tra chi aspetta di sapere se i progetti verranno rispettati e chi teme che tutto possa slittare o non garantire i servizi promessi.

L’apertura, prevista entro l’estate, della Casa dello Studente di via Gran Sasso a Chieti è al centro di un acceso dibattito che vede il Partito Democratico sollevare dubbi sulla coerenza amministrativa e sulle garanzie offerte agli studenti universitari. Dopo anni di attesa e promesse, la struttura, realizzata alla fine degli anni ’90, si appresta finalmente a tornare operativa, ma i Dem chiedono di fare luce su una serie di criticità che potrebbero comprometterne la reale funzionalità e l’effettiva accessibilità per chi ne ha più bisogno. L’appello lanciato dal capogruppo in consiglio regionale Silvio Paolucci, dal segretario cittadino Gianmarco Pescara, dalla vice segretaria Aurora Bruno, dal capogruppo in consiglio comunale Paride Paci e dal segretario dei Giovani Democratici di Chieti Andrea Di Muzio, mira a evitare che l’ennesima riapertura si trasformi in un gesto simbolico privo di sostanza, con ripercussioni negative sul diritto allo studio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il movimento Noi di Centro dà ragione alla linea del PD e chiede coerenza e fatti concreti.

Casa Studente Chieti: apertura entro l’estateEntro la prossima estate sarà completata e aperta la casa dello studente di via Gran Sasso a Chieti. La notizia arriva dopo che il MUR ha stanziato 900mila euro ... rete8.it

Apre entro l'estate la Casa dello studente di via Gran Sasso, gestione garantita per 12 anni grazie ai fondi PnrrLa struttura di proprietà dell'Ater, che ospita 46 posti letto, è stata costruita alla fine degli anni Novanta, ma è sempre rimasta vuota ... chietitoday.it

Un nuovo, esilarante capitolo sulla vicenda della Casa dello Studente di viale Gran Sasso. Sapete quanto è durato il "cantiere" per realizzarla I lavori sono durati circa 27 anni: il sito venne acquisito nel 1984 e si è arrivati ad inaugurare la struttura a febbraio facebook