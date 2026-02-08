Casa dello Sport vandalizzata a Milano già eliminati gli sfregi

Questa mattina a Milano qualcuno ha preso di mira la Casa dello Sport, imbrattando le pareti esterne e il logo del Coni con scritte vandaliche. In breve tempo, Sport e Salute ha già provveduto a ripulire tutto, eliminando gli sfregi. Per ora non ci sono segnalazioni di arresti o indagini ufficiali, ma l’episodio ha sollevato ancora una volta il problema dei vandalismi contro le strutture sportive in città.

Intervento in tempi record a Milano per cancellare gli sfregi con cui nella notte tra venerdì e sabato è stata vandalizzata la Casa dello Sport di via Piranesi a Milano. La struttura, di proprietà di Sport e Salute, ospita la sede del Comitato regionale del Coni e di diverse Federazioni sportive nazionali, oltre a quella della stessa Sport e Salute. Per ripristinare lo stato del palazzo hanno lavorato 6 operai dalle 13 alle 20 di ieri e hanno ripreso alle 7 di questa mattina. Entro sera sarà tutto in ordine. A essere imbrattate con vernice rossa sono state le pareti esterne e il loghi del Coni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

