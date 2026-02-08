Carratelli sicuro | Scudetto? Il problema è di Milan ed Inter non nostro

Mimmo Carratelli dice che il Napoli non ha paura dello scudetto. Il giornalista sportivo spiega che le vere difficoltà sono per Milan e Inter. Secondo lui, il problema resta nelle loro mani, non nelle nostre. Carratelli invita a restare con i piedi per terra e a non farsi prendere dalla fretta.

Mimmo Carratelli, giornalista sportivo e conto conosciuto in modo particolare nel mondo Napoli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Tutto Napoli sulla tanto discussa lotta Scudetto. Carratelli ha voluto parlare sia di inter che di Milan, le due principali candidate per il titolo. Ecco, di seguito, le sue parole: Stavamo parlando di Scudetto: quante partite non deve sbagliare l'Inter per vincerlo? "Il problema è dell'Inter, non è il nostro. E anche del Milan, perché ci sta davanti. Noi dobbiamo puntare allo Scudetto per evitare di finire terzi o quarti, perché se giochi per quelle posizioni poi rischi di arrivare sesto o settimo.

Gianluigi Buffon commenta la corsa scudetto tra Inter e Napoli, sottolineando come questa sfida rappresenti un esempio positivo per il calcio italiano.

