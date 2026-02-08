Carnevale nel Piceno | tra Saturnali romani Moccoli e un’antica catarsi collettiva prima della Quaresima

Il Carnevale nel Piceno torna a riempire le strade con maschere e sfilate. Le tradizioni secolari si mescolano con le celebrazioni più recenti, creando un’atmosfera vivace e colorata. Le comunità locali si preparano a vivere giorni di festa, tra i “Moccoli” e le Saturnali romane, riscoprendo antichi riti di purificazione e di divertimento collettivo prima dell’inizio della Quaresima.

Il Carnevale, festa ancestrale di ribaltamento e satira, si accende nel Piceno, una regione marchiana che custodisce tradizioni secolari e carnevali storici unici nel loro genere. Centinaia di luci illuminano le notti di Castignano, anticipando la sfilata dei “Moccoli”, un rito cadenzato dal ritmo incalzante della “catubba”, mentre l’eco dei Saturnali romani e dei Bacchanalia risuona ancora tra le vie dei borghi. La festa, profondamente radicata nel tessuto sociale, è un momento di catarsi collettiva, un’occasione per abbandonare le convenzioni e riscoprire un’identità primordiale, come da sempre accade nelle comunità del Piceno.🔗 Leggi su Ameve.eu

