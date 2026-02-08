Carnevale di Tempio 2026 | Sfilata inaugurale apertura hangar e benedizione del Museo della tradizione

Questa mattina a Tempio Pausania è cominciato ufficialmente il Carnevale 2026. La sfilata inaugurale ha portato in strada carri e maschere, mentre nell’hangar si è aperto il nuovo spazio dedicato alla tradizione. La giornata si è conclusa con la benedizione del Museo della tradizione, un segnale che anche quest’anno la festa vuole mantenere vive le radici della comunità.

Il Carnevale di Tempio Pausania ha ufficialmente aperto i battenti oggi, 8 febbraio 2026, con una giornata ricca di eventi e tradizioni che hanno animato il centro della cittadina sarda. L’inaugurazione, come da tradizione, è stata segnata da una vibrante sfilata della Banda Musicale Città di Tempio, affiancata dalle bande musicali di Calangianus, Arzachena e Sassari, un coro di suoni che ha scandito il ritmo della festa e ne ha preannunciato le imminenti sfilate. L’evento non è solo una celebrazione popolare, ma un vero e proprio rito che segna l’inizio di un periodo di allegria e creatività per l’intera comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Carnevale Tempio

Noha apre ufficialmente il Carnevale nel Salento.

Il 22 dicembre 2025, nella Sala “Gianni Vergineo” del Museo del Sannio, si terrà la presentazione del nuovo progetto museale e l’avvio dei lavori di restauro della sezione egizia del tempio di Iside.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carnevale Tempio

Argomenti discussi: Carnevale Tempio 2026: programma sfilate 12-17 febbraio; Turismo: presentato Il cartellone regionale del carnevale. Carnevali in Sardegna, tutta un’altra festa; Carnevale 2026 in Sardegna: tutti gli appuntamenti da non perdere; Dove vivere il Carnevale in Sardegna: date, riti e grandi eventi.

Venezia si Trasforma in Mito con Il Richiamo di Olympia al Carnevale 2026Scopri Il Richiamo di Olympia, il water show che trasforma l'Arsenale di Venezia in un tempio di luci e fuoco per il Carnevale 2026. Un'esperienza unica tra mito e realtà. ilnuovoterraglio.it

Carrasciali Timpiesu 2026: allestimenti urbani, hangar e Museo del CarnevaleTempio Pausania. La città si prepara a indossare i colori, l’allegria e l’ironia tipici de Lu Carrasciali Timpiesu. Dopo il fortunato esperimento dello scorso anno, ogni angolo della città, anche ques ... sassarinotizie.com

A Tempio è andato di scena il primo appuntamento che proietta la città di pietra nella sua settimana più importante dell'anno: quella di lu Carrasciali Timpiesu. #TempioPausania #carrascialitimpiesu #carnevaleditempio #carnevaliditalia #Sardegna facebook