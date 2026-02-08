Carnevale di Rio la sfilata di purificazione del Sambodromo

A una settimana dall'inizio ufficiale del Carnevale in Brasile a Rio de Janeiro è andato in scena un rito di purificazione del celebre Sambodromo. Seguaci delle religioni afro-brasiliane hanno sfilato vestiti con abiti tradizionali bianchi coi praticanti di Umbanda e Candomblé che hanno danzato lungo il viale, spazzando il terreno con scope di ruta, una pianta che si ritiene abbia proprietà purificanti. Il sacerdote della religione afro-brasiliana Alexandre Fernandes spiega che lo scopo della cerimonia era quello di "prevenire il male". Le scuole di samba di alto livello di Rio de Janeiro sfileranno al Sambodromo Marquis de Sapucai della città brasiliana il 16, 17 e 18 febbraio.

