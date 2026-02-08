Carlotta Bruni Dall’atletica al bob a Cortina

Carlotta Bruni, ex atleta pratese, si occupa ora dell’organizzazione dei Giochi in qualità di sport coordinator per il bob e lo skeleton. A 28 anni, ha lasciato l’atletica per dedicarsi alla macchina organizzativa delle Olimpiadi di Cortina 2026. Mentre Pagnini e Luchini sono al centro dell’attenzione per le loro carriere sportive, Bruni lavora dietro le quinte, coordinando le discipline per cui si occupa.

Se Pagnini e Luchini sono gli sportivi del territorio provinciale pratese più in vista a Milano e Cortina 2026 in vista del loro passato (e presente, nel caso di Jacopo) da atleti di primo piano nelle rispettive discipline sportive, c’è anche una terza ex atleta di Prato impegnata nella "macchina organizzativa" delle Olimpiadi: si chiama Carlotta Bruni, ha 28 anni ed è la " sport coordinator " dei Giochi per quanto riguarda il bob e lo skeleton. E’ lei, in buona sostanza, che si occupa di organizzare e gestire tutto ciò che riguarda la parte tecnico-sportiva dei due sport in questione, assicurando il materiale tecnico agli atleti e curando i rapporti con le varie federazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tra i tedofori della tappa speciale della fiaccola olimpica c’era anche una pratese. Lungo la storica Pista olimpica Eugenio Monti, Carlotta Bruni ha portato la fiamma in una giornata che ha celebrato i 70 anni dei Giochi olimpici invernali del 1956. Con u facebook