Cardi B il video viralissimo sui social | balla con un robot e le cade addosso

Cardi B torna a far parlare di sé su TikTok con un video che sta spopolando sui social. La cantante si diverte a ballare con un robot, ma la situazione si complica: lei si avvicina troppo e finisce per cadere addosso al robot, scatenando l’ilarità tra gli utenti. Il video è diventato subito virale, e molti commentano l’episodio come uno dei momenti più divertenti degli ultimi tempi.

Cardi B non perde attimo per essere al centro del gossip. Nelle ultime ore è viralissimo il video della rapper americana che balla con un robot prima del Super Bowl LX a San Francisco. E mentre è impegnata a flirtare con questo le cade improvvisamente addosso, finendo anche lei a terra. Tutto ciò ha chiaramente attirato l’attenzione di tutti, presenti e non, scatenando anche innumerevoli commenti sui social. Voleva stare sotto i riflettori e mettere in scena una ironica scenetta con un robot ma sembra proprio che sia finita male. Cardi B ha iniziato a flirtare e ballare con il manichino, riversando inevitabilmente l’attenzione dei fotografi su di sè. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

