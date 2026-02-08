Carcere minorile di Nisida ecco come arrivano i microcellulari ai detenuti

I detenuti nel carcere minorile di Nisida continuano a trovare modi per comunicare clandestinamente. Questa volta, le guardie hanno scoperto un micro cellulare nascosto in una cella, completo di scheda SIM. Si tratta di un oggetto molto piccolo, difficile da individuare, che permette ai ragazzi di mantenere i contatti con l’esterno nonostante le restrizioni. La scoperta ha provocato sdegno e preoccupazione tra le autorità, che cercano di stringere le maglie per impedire l’uso di questi dispositivi.

Secondo il sindacato autonomo polizia penitenziaria, il giovane al quale è stato trovato il dispositivo non sarebbe nuovo a episodi simili Un micro cellulare con sim è stato trovato in una cella dell’istituto penale per minorenni di Nisida. Il telefono era nascosto in un pacchetto di sigarette ed è stato sequestrato dalla polizia penitenziaria nella mattinata di ieri. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Ho ucciso mia sorella. Aveva la musica ad alto volume, la mia vita finisce con lei". La confessione di Giuseppe Musella .🔗 Leggi su Napolitoday.it

Questa mattina, nel carcere minorile di Nisida, un operatore ha raccontato come aiuta i ragazzi a gestire le emozioni.

