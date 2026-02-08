Caputo incorona l’Inter | I nerazzurri sono i più forti del campionato Lautaro? Non si risparmia mai ma se rimanesse più lucido…

Caputo incorona l’Inter come la squadra più forte del campionato. Durante un’intervista a Sky Sport, l’attaccante ha detto che Lautaro Martinez non si risparmia mai, anche se a volte potrebbe essere più lucido in campo. Ha anche sottolineato che i nerazzurri stanno facendo un ottimo lavoro e che, secondo lui, sono i favoriti per la corsa scudetto.

Inter News 24 Caputo, intervistato a Sky Sport, ha parlato così dell’Inter e di Lautaro Martinez, capitano e attaccante nerazzurro: le sue parole. A poche ore dalla sfida del Mapei Stadium, Ciccio Caputo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’incrocio tra il suo passato e la capolista. L’ex bomber non ha usato giri di parole per descrivere lo strapotere della formazione milanese, sottolineando come la profondità della rosa sia l’arma segreta per il primato. « Penso che l’Inter sia la più forte del campionato, ha ricambi all’altezza », ha esordito, evidenziando la solidità strutturale del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

