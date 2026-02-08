Caputo incorona l’Inter come la squadra più forte del campionato. Durante un’intervista a Sky Sport, l’attaccante ha detto che Lautaro Martinez non si risparmia mai, anche se a volte potrebbe essere più lucido in campo. Ha anche sottolineato che i nerazzurri stanno facendo un ottimo lavoro e che, secondo lui, sono i favoriti per la corsa scudetto.

Inter News 24 Caputo, intervistato a Sky Sport, ha parlato così dell’Inter e di Lautaro Martinez, capitano e attaccante nerazzurro: le sue parole. A poche ore dalla sfida del Mapei Stadium, Ciccio Caputo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’incrocio tra il suo passato e la capolista. L’ex bomber non ha usato giri di parole per descrivere lo strapotere della formazione milanese, sottolineando come la profondità della rosa sia l’arma segreta per il primato. « Penso che l’Inter sia la più forte del campionato, ha ricambi all’altezza », ha esordito, evidenziando la solidità strutturale del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caputo incorona l’Inter: «I nerazzurri sono i più forti del campionato. Lautaro? Non si risparmia mai, ma se rimanesse più lucido…»

Approfondimenti su Caputo Inter

Ciccio Graziani ha commentato il momento dell’Inter dopo la recente vittoria contro il Genoa.

Tacchinardi ha definito Lautaro Martinez un leader indiscusso e ha sottolineato che non si accontenta mai, vuole sempre migliorare.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Caputo Inter

Caputo: Inter la più forte in Italia. Stravedo per Lautaro ma potrebbe anche…Lautaro è un grandissimo attaccante, quando lo vedi giocare non si risparmia mai, commenta Caputo sul Toro ... msn.com

Stasera pizze in teglia una margherita e una salsiccia, friarielli e provola con caputo aria. facebook