Caputo incorona l’Inter | I nerazzurri sono i più forti del campionato Lautaro? Non si risparmia mai ma se rimanesse più lucido…
Caputo incorona l’Inter come la squadra più forte del campionato. Durante un’intervista a Sky Sport, l’attaccante ha detto che Lautaro Martinez non si risparmia mai, anche se a volte potrebbe essere più lucido in campo. Ha anche sottolineato che i nerazzurri stanno facendo un ottimo lavoro e che, secondo lui, sono i favoriti per la corsa scudetto.
Inter News 24 Caputo, intervistato a Sky Sport, ha parlato così dell’Inter e di Lautaro Martinez, capitano e attaccante nerazzurro: le sue parole. A poche ore dalla sfida del Mapei Stadium, Ciccio Caputo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’incrocio tra il suo passato e la capolista. L’ex bomber non ha usato giri di parole per descrivere lo strapotere della formazione milanese, sottolineando come la profondità della rosa sia l’arma segreta per il primato. « Penso che l’Inter sia la più forte del campionato, ha ricambi all’altezza », ha esordito, evidenziando la solidità strutturale del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Caputo Inter
Graziani consiglia l’Inter: «Quando gioca così è la più forte del campionato, ma i nerazzurri dovrebbero pensare a compare a gennaio…»
Ciccio Graziani ha commentato il momento dell’Inter dopo la recente vittoria contro il Genoa.
Tacchinardi incorona Lautaro Martinez: «Leader indiscusso. Non è mai contento, vuole sempre di più»
Tacchinardi ha definito Lautaro Martinez un leader indiscusso e ha sottolineato che non si accontenta mai, vuole sempre migliorare.
Ultime notizie su Caputo Inter
Caputo: Inter la più forte in Italia. Stravedo per Lautaro ma potrebbe anche…Lautaro è un grandissimo attaccante, quando lo vedi giocare non si risparmia mai, commenta Caputo sul Toro ... msn.com
Stasera pizze in teglia una margherita e una salsiccia, friarielli e provola con caputo aria. facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.