Capezzano-Fivizzanese | gol al 96? e stop alla serie positiva Duchi ko dopo un match combattuto e pieno di polemiche

Il match tra Capezzano e Fivizzanese si conclude all’ultimo secondo con un gol al 96°, che decide la partita e mette fine a una serie di dieci risultati utili di fila per la squadra ospite. La partita è stata intensa e ricca di polemiche, ma alla fine sono stati i padroni di casa a festeggiare una vittoria che non dimenticheranno facilmente.

La Fivizzanese subisce una sconfitta al 96° minuto contro il Capezzano, un finale beffardo che interrompe una serie di dieci risultati utili consecutivi. La partita, disputata a Capezzano Pianore l’8 febbraio 2026, si è conclusa con il punteggio di 2-1, nonostante il vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Bocchia. Un match combattuto, ricco di episodi controversi e deciso da un gol nel pieno recupero di Scaranna, che ha mandato in esultanza i tifosi di casa e gettato nello sconforto la squadra di mister Duchi. La Fivizzanese, reduce da un periodo di forma invidiabile, aveva l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica, ma la trasferta sul campo del Capezzano si è rivelata insidiosa fin dalle prime battute.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Capezzano Fivizzanese Pianese ko! Stop alla striscia positiva. La Vis Pesaro si impone al Comunale La Pianese interrompe la sua serie positiva e cade tra le mura amiche contro la Vis Pesaro, che vince 2-1 al Comunale. Fivizzanese Serve l’impresa col Capezzano. La Carrarese Giovani chiede strada al Piazza La Fivizzanese si prepara a sfidare il Capezzano, una partita importante per la corsa salvezza. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Capezzano Fivizzanese Argomenti discussi: Fivizzanese Serve l’impresa col Capezzano. La Carrarese Giovani chiede strada al Piazza; Seravezza-Camaiore, cresce l’attesa. Il Viareggio deve vincere a Larciano. Fivizzanese punita in extremis, vince il Capezzano (2-1) in pieno recuperoFivizzanese punita in extremis, vince il Capezzano (2-1) in pieno recupero ... msn.com Fivizzanese Serve l’impresa col Capezzano. La Carrarese Giovani chiede strada al PiazzaFuori porta ad alto rischio per il Mulazzo ospite della Torrelaghese, il Romagnano va a caccia di punti salvezza contro il Pieve Fosciana ... sport.quotidiano.net ANCORA UN PAREGGIO Un'ottima Fivizzanese non va oltre il pareggio contro la Folgor Marlia. Prima frazione più equilibrata con la medicea che ha due buone occasioni su palla inattiva, ma viene poi beffata nel finale dalla rete di Bianchi. Nella ri facebook

