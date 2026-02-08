Cantiere Canal del Rio a Carrara modifica della circolazione di D’Azeglio

Carrara cambia volto questa settimana. Da lunedì 9 febbraio, fino al 16 febbraio 2026, i lavori sul Canal del Rio costringeranno a modificare la viabilità, con variazioni sulla strada D’Azeglio. La circolazione sarà rallentata e i servizi di trasporto pubblico potrebbero subire disagi. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a pianificare in anticipo gli spostamenti.

Carrara si prepara a una settimana di modifiche alla viabilità, a partire da lunedì 9 febbraio e fino al 16 febbraio 2026, a causa dei lavori necessari per l'adeguamento idraulico del Canal del Rio. L'intervento, promosso dal Comune di Carrara, richiederà lo spostamento di alcuni sottoservizi e comporterà una serie di restrizioni al traffico in diverse zone della città, con l'obiettivo di garantire la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori e minimizzare i disagi per i residenti e i viaggiatori. L'ordinanza dirigenziale n. 167, emanata dal settore 9 – Polizia locale, sicurezza, mobilità, definisce nel dettaglio le modifiche alla circolazione che interesseranno vie cruciali del tessuto urbano, con implicazioni significative per gli spostamenti sia in entrata che in uscita dal centro cittadino.

