Canta sul sagrato del Duomo multato Video è virale Palazzo Vecchio | Lì non si può avvisato più volte VIDEO

Un video che gira sui social mostra un uomo che canta a squarciagola sul sagrato del Duomo, tra turisti e passanti. Il tenore improvvisato ha attirato l’attenzione, ma Palazzo Vecchio non ha esitato: lo hanno multato perché in quell’area non si può esibirsi senza autorizzazione, e l’avviso era stato già dato più volte. Il video, pubblicato su Instagram, ha fatto rapidamente il giro, rendendo virale la scena.

È virale un video finito ieri, sabato 7 febbraio, su Instagram. Le immagini sono state postate dall'account di @diegofusina e mostrano un tenore improvvisato intonare a pieni polmoni un “vincerò” di pucciniana memoria, tra l'interesse dei molti astanti, in gran parte turisti in attesa di entrare in Duomo. La scena si svolge infatti proprio sul sagrato del Duomo di Firenze (video sotto). Ad un certo punto l'intervento della polizia municipale. “Lo hanno multato e gli hanno sequestrato l'amplificatore”, si sente commentare nel video, con diverse persone che solidarizzano con il cantante lirico in prova, che nel video poi dice di essere uno studente originario della Russia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Duomo Canta

Recentemente, un video mostra Jackie Chan in piazza Duomo, catturato mentre camminava con un trench caki, occhiali e uno smartphone all’orecchio.

Ultime notizie su Duomo Canta

