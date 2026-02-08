Campobasso e i Gonzaga firmato il gemellaggio con Guastalla

Questa mattina a Campobasso si è svolta la cerimonia ufficiale per il gemellaggio con Guastalla. Le due città hanno rinnovato un legame che risale al Cinquecento, quando Ferrante I Gonzaga sposò Isabella Di Capua. Ora, con questa firma, intendono rafforzare i rapporti storici e culturali tra loro.

Campobasso e Guastalla hanno ufficialmente siglato un gemellaggio che riscopre un legame storico secolare, rinsaldando un rapporto iniziato nel Cinquecento con il matrimonio tra Ferrante I Gonzaga e Isabella Di Capua. La cerimonia, svoltasi ieri pomeriggio nelle sale del Palazzo Ducale di Guastalla, ha visto la firma dell’atto tra le rispettive amministrazioni, suggellando un percorso di avvicinamento iniziato con una visita istituzionale della delegazione guastallese in Molise lo scorso anno. Un evento che non è solo una celebrazione del passato, ma un investimento concreto sul futuro, volto a creare sinergie tra due comunità unite da un’eredità culturale e politica significativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

