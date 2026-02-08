I 93Cento vincono il derby contro l’Invicta CUSN a Caltanissetta. La squadra di casa subisce una sconfitta che pesa nel girone centro occidentale, mentre i tifosi festeggiano una vittoria importante che permette ai 93Cento di consolidare il secondo posto.

L’Invicta 93Cento ha trionfato nel derby di pallacanestro DR2 contro il CUSN di Caltanissetta, consolidando il suo secondo posto nel girone centro occidentale e regalando ai tifosi una vittoria carica di significato. La partita, disputata oggi 8 febbraio 2026, ha visto i biancorossi imporsi con una prestazione convincente, suggellando un momento di grande entusiasmo per la società e per l’intero movimento sportivo locale. L’eco del successo risuona in una città che guarda con ambizione al prosieguo del campionato, con lo sguardo già rivolto allo scontro diretto contro la capolista Grapes. L’incontro, come riportato da “il Fatto Nisseno”, si è svolto in un’atmosfera vibrante, resa ancora più speciale dall’ingresso in campo dei giovani atleti del settore minibasket, che hanno accompagnato i giocatori creando un colpo d’occhio suggestivo e testimoniando il forte legame tra la squadra e la sua comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su 93Cento Invicta

L'Empoli affronta un momento difficile, sconfitto nel derby toscano contro la Carrarese.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su 93Cento Invicta

Caltanissetta, 93Cento si aggiudica il derby DR/2 contro Invictail CUSN: spettacolo, entusiasmo e secondo posto consolidatoÈ stato un derby intenso, emozionante e carico di significato quello che ha visto l’Invicta 93Cento imporsi sul CUSN in una gara che ha confermato tutto il valore sportivo e umano del gruppo biancoros ... ilfattonisseno.it

Basket. L'Invicta 93Cento domina 71-43 il derby con il Cusn Caltanissetta e lancia un messaggio forte al campionato facebook