Un’auto ha investito un negozio di alimentari in California, ferendo quattro persone. L’incidente è avvenuto questa mattina, senza spiegazioni chiare sulla causa. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli.

Un veicolo si è schiantato contro un negozio di alimentari in California, e ha ferito quattro persone. Il conducente, un uomo di 49 anni, si è schiantato davanti al Truckee Safeway, ha detto la polizia cittadina in un comunicato. La polizia ha detto di ritenere che l’uomo, originario della città di Coalinga, nella San Joaquin Valley, abbia colpito intenzionalmente i pedoni e il negozio. L’autista è stato denunciato con l’accusa di aggressione con un’arma mortale, reato di vandalismo e violazione della libertà vigilata. È stato incarcerato in una struttura a Nevada City, che è la sede della contea di Nevada e si trova a circa un’ora di macchina da Truckee. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - California, con l'auto centra in pieno un negozio di alimentari: 4 feriti

Approfondimenti su California Negozio

Un incidente si è verificato a Reggio Emilia il 24 gennaio 2026, quando un'auto, guidata da un uomo in stato di ebbrezza, è finita all’interno del negozio di abbigliamento ‘Barney’, rompendo una vetrina.

Nella notte dell’8 gennaio, il negozio di Francesco Simone in piazza Cavour è stato vittima di un furto, con un'auto che ha sfondato una vetrata e ha portato via merce dal punto vendita.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su California Negozio

Argomenti discussi: La California studia nuovi incentivi per le EV. Con il contributo diretto dei costruttori; Le auto elettriche riducono l’inquinamento: la prova viene dai satelliti; Le auto elettriche promosse dallo Spazio: diminuiscono le emissioni. Ma costi e disuguaglianze frenano...; Le auto elettriche diminuiscono davvero l'inquinamento.

California, con l'auto centra in pieno un negozio di alimentari: 4 feriti(LaPresse) Un veicolo si è schiantato contro un negozio di alimentari in California, e ha ferito quattro persone. Il conducente, un uomo di 49 ... stream24.ilsole24ore.com

Il video dei ladri che sfondano l’ingresso di una gioielleria con l’autoOtto giovani, tutti sotto i 24 anni, sono stati arrestati in California dopo aver tentato una rapina schiantando ... blitzquotidiano.it

Ciao a tutti! Dopo aver contattato Hertz per noleggio auto mi è stato detto che in California non si può azzerare la franchigia ma rimane fino a massimo 500€. Che il secondo guidatore (il mio fidanzato) è a pagamento se l’indirizzo sulla carta d’identità è diverso facebook

USA, la #California accelera i lavori sulle norme sulle #auto #elettriche x.com