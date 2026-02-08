Oggi si svolge una giornata intensa nel torneo di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le partite si susseguono senza pause, con l’obiettivo di definire i gironi e preparare il quadro dei quarti di finale. Gli orari, trasmessi in tv e disponibili anche in streaming, permettono agli appassionati di seguire ogni momento di questa fase cruciale della competizione.

Avanti senza sosta per andare a delineare il quadro dei gironi e di rimando anche quello dei quarti di finale. Non conosce pausa il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In questa domenica 8 febbraio, saranno 2 le partite in agenda: alle 16.40 Francia-Svezia, partita del Gruppo B (quello dell’Italia) tra le transalpine, che sin qui hanno sempre perso collezionando 2 ko in altre uscite e che sono a forte rischio d’eliminazione, e le scandinave, capaci di battere largamente sia la Germania sia l’Italia nelle prime 2 uscite sul ghiaccio meneghino prenotando di fatto la possibilità di accedere ai quarti di finale non trovandosi contro né USA né Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 8 febbraio, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Questa mattina le partite di hockey su ghiaccio femminile continuano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Le Olimpiadi di Milano Cortina portano oggi in scena il torneo di hockey ghiaccio femminile.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite, tv, programma, streaming; Milano Cortina 2026, il calendario delle gare e dove vederle in tv; Quando gioca l’Italia nell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi 2026? Orari, calendario partite, tv; Italia-Francia 4-1: rivivi il LIVE-Blog della prima vittoria delle Azzurre.

Hockey ghiaccio femminile: la Germania domina il Giappone alle Olimpiadi 2026Un'altra partita del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è andata ufficialmente in archivio. Nel Gruppo B, quello ... oasport.it

Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 7 febbraio, tv, programma, streamingIl torneo di hockey ghiaccio femminile anima le giornate delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina con un programma fitto di partite, fra Gruppo A e Gruppo ... oasport.it

L’hockey su ghiaccio sarà il grande protagonista alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, struttura appositamente realizzata per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ecco il calendario dei match in programma! Leggi la notizi facebook

Terza variazione calendario gare dei Campionati di Serie A femminile, Serie A2 e Serie B 2025/26 di hockey su pista x.com