Calendario hockey ghiaccio femminile oggi Olimpiadi 2026 | orari partite 8 febbraio tv programma streaming
Oggi si svolge una giornata intensa nel torneo di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le partite si susseguono senza pause, con l’obiettivo di definire i gironi e preparare il quadro dei quarti di finale. Gli orari, trasmessi in tv e disponibili anche in streaming, permettono agli appassionati di seguire ogni momento di questa fase cruciale della competizione.
Avanti senza sosta per andare a delineare il quadro dei gironi e di rimando anche quello dei quarti di finale. Non conosce pausa il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In questa domenica 8 febbraio, saranno 2 le partite in agenda: alle 16.40 Francia-Svezia, partita del Gruppo B (quello dell’Italia) tra le transalpine, che sin qui hanno sempre perso collezionando 2 ko in altre uscite e che sono a forte rischio d’eliminazione, e le scandinave, capaci di battere largamente sia la Germania sia l’Italia nelle prime 2 uscite sul ghiaccio meneghino prenotando di fatto la possibilità di accedere ai quarti di finale non trovandosi contro né USA né Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it
