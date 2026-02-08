Calciomercato Inter LIVE | Muharemovic è il primo obiettivo per la difesa nerazzurra

La sessione di calciomercato dell’Inter si infiamma con il nome di Muharemovic come primo obiettivo per rinforzare la difesa. I dirigenti nerazzurri lavorano senza sosta, incontrando agenti e valutando le possibilità di portare il giovane talento in nerazzurro. Le trattative sono in corso e nei prossimi giorni si attendono novità ufficiali.

Mercato Inter, Muharemovic è l'obiettivo per la difesa: la strategia nerazzurra e gli ostacoli della trattativa L'Inter punta forte su Muharemovic per rinforzare la difesa, ma la trattativa non è semplice. Calciomercato Inter, Ausilio rompe gli indugi: Muharemovic obiettivo prioritario in difesa. E domenica… Domenica, durante la partita contro il Sassuolo, l'Inter osserverà da vicino Muharemovic. Bastoni? Ricordo Roberto Carlos. Muharemovic non guasta. L'Inter merita di vincere qualcosa. Inter, Muharemovic resta un obiettivo: il canale Marotta-Carnevali può aiutare. La situazione: Non è un mistero che Takir Muharemovic sia nel mirino dell'Inter. Il difensore del Sassuolo è uno degli elementi che piace di più. Inter su Muharemovic: il difensore bosniaco da 30 milioni piace anche alla Juventus. Il nome nuovo sul taccuino dell'Inter è quello di Tarik Muharemovic.

