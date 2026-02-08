Calcio risultati serie A Lecce a +3 sulla retrocessione

Il Lecce batte 2-1 l’Udinese in casa e si allontana dalla zona retrocessione, salendo a +3 punti. La partita si risolve con un gol decisivo nel secondo tempo, che permette ai salentini di mettere altri punti tra loro e le squadre più a rischio. La classifica si fa più interessante, mentre il campionato prosegue con le sfide della giornata.

Roma, 8 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della serie A dopo Lecce-Udinese 2-1: Ventiquattresima giornata: Verona-Pisa 0-0, Genoa-Napoli 2-3, Fiorentina-Torino 2-2, Bologna-Parma 0-1, Lecce-Udinese 2-1, ore 18 Sassuolo-Inter, ore 20.45 Juventus-Lazio, lunedì 9 febbraio ore 18.30 Atalanta-Cremonese, ore 20.45 Roma-Cagliari. 18 febbraio ore 20.45 Milan-Como. Classifica: Inter 55, Milan 50, Napoli 49, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese e Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 18, Pisa e Verona 15.🔗 Leggi su Ildenaro.it

