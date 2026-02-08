Calcio Napoli cresce l’ottimismo per McTominay | le ultime dopo lo stop

Il Calcio Napoli si prepara a valutare nuovamente Scott McTominay tra oggi e domani a Castel Volturno. Il centrocampista sta migliorando e non è escluso che possa tornare in campo da titolare già nella prossima partita. I dirigenti sono ottimisti e sperano di averlo presto a disposizione.

Il centrocampista del Calcio Napoli sarà valutato tra oggi e domani a Castel Volturno: non escluso un ritorno da titolare. L'ultima parola allo staff medico Il Calcio Napoli monitora con attenzione le condizioni di Scott McTominay, uscito anzitempo nell'ultima gara per un problema fisico che aveva fatto scattare l'allarme in casa azzurra. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, tra oggi e – soprattutto – nel prepartita di domani, il centrocampista scozzese sarà valutato a Castel Volturno per capire se potrà essere regolarmente a disposizione. Sempre secondo Il Mattino, McTominay, rientrato a casa nella giornata di ieri, non ha manifestato particolari dubbi su un possibile ritorno immediato da titolare.

