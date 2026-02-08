Calcio Lecce-Udinese 2-1 decide una punizione di Banda

Il Lecce conquista una vittoria importante contro l’Udinese. Allo stadio Via del Mare, i padroni di casa si sono imposti 2-1 grazie a una punizione di Banda. La squadra di casa ha giocato con determinazione e alla fine è riuscita a portare a casa i tre punti, allontanandosi di tre lunghezze dalla zona retrocessione.

Roma, 8 feb. (askanews) – Il Lecce batte l’Udinese 2-1 ed ottiene al Via del Mare una vittoria fondamentale che lo porta a +3 sulla retrocessione. I padroni di casa, complice un doppio svarione difensivo degli avversari, trovano subito il vantaggio: Solet si fa scippare un pallone sanguinoso, Karlstrom scivola e accomoda il piazzato di Gandelman, al primo goal in Serie A. Sottil ci prova su punizione ma non pesca il jolly, a differenza di Zemura che sfrutta al meglio il grande assist di Atta: Gaspar interviene in ritardo sull’esterno di Runjaic e si procura il rigore che Solet trasforma con estrema freddezza, spiazzando Falcone e facendosi perdonare per l’errore precedente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nel finale di partita, Lameck Banda segna un gol da fuori area all’89’ e permette al Lecce di battere 2-1 l’Udinese.

La partita tra Lecce e Udinese si conclude con un 2-1 per i padroni di casa.

