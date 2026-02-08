Calcio Eccellenza Mazzola | pari a San Giovanni

Finisce a reti inviolate il match tra Sangiovannese e Mazzola, valido per il campionato di Eccellenza. Le due squadre si sono affrontate con intensità, ma nessuno è riuscito a trovare il gol, lasciando il risultato sullo 0-0. La partita si è svolta senza grandi sussulti, con alcune sostituzioni nel secondo tempo e poche occasioni da rete. Ora, entrambe le formazioni devono guardare avanti, cercando di migliorare nelle prossime sfide.

SANGIOVANNESE 0 MAZZOLA 0 SANGIOVANNESE: Barberini, Nocentini, Bardotti (57’ Romanelli), Noferi, Ferrante, Manes, Zoppi (57’ Gozzini), Gori, Fiaschi (64’ Calosi), Castrovilli, Falugiani (76’ Rossi). Panchina: Baracco, Gozzini, Yade, Stopponi, Agrello, Rossi, Romanelli, Calosi, Ceccherini. Allenatore Calderini. MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Campatelli, Bonechi, Barducci, Scardigli, Camilli, Capezzuoli (46’ Saitta), Discepolo, Gonzi (46’ Cioni). Panchina: Ciupi, Reka, Bruni, Puppato, Zanaj, Turillazzi, Iasparrone. Allenatore Pezzatini. Arbitro Sinca (De Matteis – Mohamed). Note – Ammoniti: Nocentini e Camilli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza Mazzola: pari a San Giovanni Approfondimenti su Sangiovannese Mazzola Calcio. Eccellenza: pari per Fratres e Cenaia, San Giuliano battuto Nell'ultima giornata di Eccellenza, Fratres Perignano e Cenaia ottengono un pareggio casalingo, consolidando le rispettive posizioni in classifica. Calcio Eccellenza. Delusione Mazzola. Pezzatini: "Ripresa da dimenticare» Iuri Pezzatini ha raggiunto le 400 panchine nel calcio di Eccellenza, un traguardo importante per il suo percorso. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sangiovannese Mazzola Argomenti discussi: Eccellenza B. Pari per il Mazzola: niente reti contro la Sangiovannese; Eccellenza, Promozione e Seconda Categoria. I risultati degli anticipi di sabato 7 febbraio; Eccellenza B. Colpaccio del Figline: Grassina battuto 1 a 0; Eccellenza B. Il Mazzola ospita l'Asta Taverne: le parole di mister Pezzatini in vista del derby. Calcio Eccellenza: il Mazzola non va oltre lo 0-0 sul campo della SangiovanneseSANGIOVANNESE-V. MAZZOLA 0-0 SANGIOVANNESE: Barberini, Nocentini, Bardotti (57’ Romanelli), Noferi, Ferrante, Manes, Zoppi (57’ Gozzini), Gori, Fiaschi (64’ Calosi), Castrovilli, Falugiani (76’ Rossi) ... radiosienatv.it Eccellenza: gli azzurri in campo nell’anticipo contro il Valentino Mazzola. Diallo, Bardotti, Rossi, Falugiani o Fiaschi dall’inizio. Sangio, Calderini oggi si affida al ...SAN GIOVANNI Con la testa inevitabilmente rivolta anche alla sfida di mercoledì di Coppa Italia a Piacenza contro il Nibbiano, ... sport.quotidiano.net #Calcio, #Eccellenza: fatale all’esperto tecnico la sconfitta di mercoledì sera a Mariano Comense facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.