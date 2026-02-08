Calcio Eccellenza La Colligiana si salva al 94’

All'ultimo secondo, la Colligiana riesce a salvarsi nel finale contro il Baldaccio Bruni. La partita finisce 2-2, con i gol che arrivano tutti nel secondo tempo. La squadra di casa lotta fino all’ultimo, dimostrando nervi saldi e determinazione, e conquista un punto prezioso che potrebbe fare la differenza alla fine del campionato.

Baldaccio Bruni 2 Colligiana 2 BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Del Siena (80’ Pedrelli), Bruschi, Giorni, Beretti, Hajiri (75’ Monini), Giovagnini, Sbardella (75’ Quadroni), Mariotti (63’ Mambrini), Bartoccini. Allenatore Battistini. COLLIGIANA: Conti, Simi (74’ Vitale), Gianneschi, Donati, De Pellegrin, Mariani, Calamassi (77’ Corcione), Bouhamed (80’ Dini), Poli, Masini, Montagna (55’ Nacci). Allenatore Guidi. Arbitro Bernardini di Piombino, coadiuvato da Davide Rontani di Firenze e Francesco Magnelli sezione Valdarno. Reti: 17’ Bartoccini, 43’ Mariotti, 45’ Masini, 94’ Corcione. ANGHIARI – Termina con un pareggio la sfida tra Baldaccio Bruni e Colligiana nell’anticipo di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

