Calcio | colpo del Parma a Bologna 0-1

Il Parma centra una vittoria importante a Bologna. All'ultimo minuto, Ordonez segna il gol che permette ai ducali di portare a casa i tre punti con un 1-0. I padroni di casa cercano di reagire, ma il Parma difende bene e mantiene il risultato fino al fischio finale. Una vittoria che cambia le carte in tavola per entrambe le squadre.

15.05 Il Parma fa il colpaccio al Dall'Ara. Bologna sconfitto in casa dai ducali al 94', destro di Ordonez: 0-1. Al 22' ci poteva essere una scossa: rossoblù in dieci per il rosso a Pobega per un fallo da dietro su Keita. Ma pur essendoci la superiorità numerica, il Bologna non riesce a pungere in attacco. Nella ripresa, felsinei più vivi. Dalligna avrebbe una buona occasione, ma calcia sopra la traversa. Parma sempre guardingo, è il Bologna in dieci a ravvivare la partita.Palo di Orsolini all'89', poi la beffa Ordonez.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

